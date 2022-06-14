Honaz Belediyesi'nden Sel Mağdurlarına Fide Desteği

Honaz Belediyesi, kısa süre önce ilçenin Karaçay Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle sebze bahçeleri bozulan çiftçilere, yardım elini uzatarak fide desteği verdi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Karaçay Mahallesi'nde maddi hasara yol açan selin yaraları sarılıyor.

Vatandaşların zor günlerinde daima yanlarında olduklarını söyleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Sel nedeniyle zarar gören, maddi hasarı olan hemşehrilerimizin hemen yardımına koştuk. Sebze alanları bozulan çiftçilerimize binlerce domates fidesini ulaştırdık. Yaralarına biraz olsun merhem olabildiysek ne mutlu bize" dedi.

"AMACIMIZ ÜRETİMİN OLUMSUZ ETKİLENMEMESİ"

Sel haberinin hemen ardından bölgeye intikal ettiklerini ve zarar tespiti yaptıklarını belirten Başkan Kepenek, verilen destekle ilgili şunları söyledi:

"Karaçay Mahallemiz, geçtiğimiz haftalarda aşırı yağış nedeniyle oluşan selden dolayı mağdur oldu. Vatandaşlarımıza destek olabilmek için ne gerekiyorsa yaptık. Kısa sürede hasarı tespit ettik. Karaçaylı vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu geçimini çiftçilikle sağlıyor. Son yağışlarda oluşan selden dolayı arazilerindeki yeni dikilen sebzeler zarar gördü. Honaz Belediyesi olarak bizlerde Yerel Tohum Merkezimizde üretimini sağladığımız 20 bin domates fidesini halkımıza dağıttık. Üretimin olumsuz etkilenmemesi, çiftçimizin evine kazancını götürebilmesi için fide desteğini sağladık. Selden etkilenen arazilerindeki sebze alanlarının bozulması nedeniyle üzülen hemşehrilerimiz rahat bir nefes aldı. Zor zamanlarında yanlarında olduk, yine olacağız. Elimizden gelen desteği vermeye de devam edeceğiz."

ANKA / Yerel