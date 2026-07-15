Haberler

Hollanda'da yaşayan gurbetçi bulduğu Kur'an-ı Kerimleri Müslüman ailelere dağıttı

Hollanda'da yaşayan gurbetçi bulduğu Kur'an-ı Kerimleri Müslüman ailelere dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda'da yaşayan Sivaslı gurbetçi Turan Canpolat, demir yolu güzergahında bulduğu 50'den fazla Kur'an-ı Kerim ve İslami ürünü temizleyerek Avrupa'daki Müslüman ailelere teslim etti.

Hollanda'da yaşayan Sivaslı gurbetçi bulduğu Kur'an-ı Kerimleri Müslüman ailelere dağıtarak örnek bir davranışa imza attı.

8 yıldır Hollanda'da yaşayan Sivaslı gurbetçi Turan Canpolat, Hollanda'da evinin yakınındaki demir yolu güzergahında gezmeye çıktığı sırada yerde çok sayıda Kur'an-ı Kerim, tespih, İslami içeriklerin yer aldığı ürünler ile karşılaştı. Canpolat, yerden topladığı ürünleri Hollanda'da bulunan Müslüman ailelere dağıttı.

"Kur'an-ı Kerimleri topladık, temizledik ve Avrupa'da yaşayan Müslüman ailelere teslim ettik"

8 yıldır Avrupa'da yaşayan 44 yaşındaki gurbetçi Turan Canpolat, "Her yıl Sivas'a tatile geliyorum. Yaklaşık iki ay kaldıktan sonra tekrar Avrupa'ya geri dönüyorum. Hollanda'da bir gün gezerken tren raylarının yanında yere atılan Kur'an-ı Kerimleri gördüm. Eve gittim, bu durum bana ağır geldi. Ne yapabilirim diye düşündüğümde, değer verdiğim bir hacı abim var. Onu aradım, bana yardım etmesini istedim. Tabi geldi. Kur'an-ı Kerimlerin olduğu yere gittik. Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde cami hocasını aradık. Bazı şeyleri anlatamadığımız için cami hocası da bize yakmamızı söyledi. 50 adetin üzerinde Kur'an-ı Kerim vardı. Gönlümüz razı olmadı. Hiçbir Müslümana yakışacak bir şey değildi. Sonuçta Avrupa ülkesinde yaşıyoruz. Atılan Kur'an-ı Kerimleri topladık, temizledik ve Avrupa'da yaşayan Müslüman ailelere teslim ettik" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

Milas 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı

Alevler turizm cennetini cehenneme çevirdi! Yüzlerce otel boşaltıldı