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Hollanda'da Bulunan İmam Fatih Eryılmaz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Hollanda'da Bulunan İmam Fatih Eryılmaz İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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Almanya'da kaybolduktan sonra Hollanda'da cansız bedenine ulaşılan imam Fatih Eryılmaz, Duisburg'da kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

Almanya'da kaybolmasının ardından Hollanda'da cansız bedenine ulaşılan imam Fatih Eryılmaz için Almanya'nın Duisburg şehrinde cenaze namazı kılındı.

Almanya'da kaybolmasının ardından günler sonra Hollanda'da cansız bedenine ulaşılan imam Fatih Eryılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Eryılmaz için Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Almanya Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu tarafından kıldırılan cenaze namazına Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey'in yanısıra Duisburg ve çevre illerde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı. Eryılmaz'ın cenazesi, yarın defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderilecek.

Yaklaşık iki aydır Duisburg şehrinde DİTİB'e bağlı Eyüp Sultan Camii'nde din görevlisi olarak çalışan Eryılmaz'ın 6 Kasım'da kaybolmasının ardından 17 Kasım'da Hollanda'nın Zaltbommel kenti yakınlarında Ren Nehri'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. - DUİSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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