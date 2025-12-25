Haberler

İstanbul-Kapıkule Hızlı Tren hattında dev tünel inşaatı devam ediyor

İstanbul-Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Proje, İstanbul ile Avrupa arasındaki ulaşım süresini rekor düzeyde kısaltmayı hedefliyor.

Türkiye'yi hızlı trenle Avrupa'ya bağlayacak İstanbul-Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nin yapım çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. Proje kapsamında Küçükçekmece Gölü altından geçecek olan tünellerin inşaatı dron ile görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Halkalı-Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu projesinde inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Toplam üç etaptan oluşan projenin, ulaşım süresini rekor düzeyde kısaltması hedefleniyor.

İstanbul'u Avrupa sınırına bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 2019 yılında başlamıştı. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi; 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere üç etaptan oluşuyor.

Proje kapsamında, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy hattının yapımı tamamlandı. Sinyalizasyon çalışmalarının sona ermesiyle birlikte hat, 2026 yılında vatandaşların kullanımına açılacak.

Göl altından geçiş için iki tüplü dev tünel

Projenin en kritik bölümlerinden birini oluşturan Halkalı-Ispartakule etabındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu 8,4 kilometrelik bölüm içerisinde yer alan ve Küçükçekmece Gölü'nün altından geçecek olan tünel inşaatları, projenin en dikkat çekici bölümlerinden birisi.

Ispartakule ve Halkalı mevkilerinde yer alan tünellerin inşaat alanları havadan dron ile görüntülenirken, bir gidiş bir geliş olmak üzere iki ayrı tüpten oluşan tünellerin büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Tüneller, gölün en dar kısmından geçerek kesintisiz bir demiryolu bağlantısı sağlayacak.

Toplam 229 kilometre uzunluğa sahip olan projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul-Kapıkule arasındaki seyahat sürelerinde büyük bir düşüş yaşanacak. Şu an 4 saat süren yolcu treni seyahat süresi, 1 saat 30 dakikaya inecek. 8 saat 30 dakika süren yük treni seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Projenin ilk etabı olan Kapıkule-Çerkezköy hattının 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Bu hat, Türkiye'nin lojistik ve yolcu taşımacılığında Avrupa standartlarında bir demiryolu ağına kavuşmasında önemli bir yere sahip olacak. - İSTANBUL

