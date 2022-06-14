Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret etti

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Bitlis Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kayaş mezrasını ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, köy ziyaretleri çerçevesinde Döküktaş köyüne bağlı Kayaş mezrasını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği köy ziyaretinde köy muhtarı Fettah Özdemir'den köyün sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Yelek, daha sonra okulu ziyaret etti. Okul idarecilerinden okul hakkında bilgi alan Kaymakam Yelek, öğrenciler ile yakından ilgilendi.

Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Yelek, dile getirilen hususların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek "Bizler vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunmak, talepleri karşılamak, eksiklikleri gidermek için görevimizin başındayız. Gayemiz ilçemiz genelinde her bir vatandaşımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bu doğrultuda insanımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kayaş mezrasındaki ziyaretini tamamlayan Kaymakam Yelek, daha sonra Topluca mezrasında ikamet eden ve hasta olan Ayhan Özdemir'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Yelek'e köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir eşlik etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed İkbal Hisarcık Bitlis Hizan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title