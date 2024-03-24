Hizan'dan iki gündür kayıp şahıs için arama başlatıldı

Hizan'dan iki gündür kayıp şahıs için arama başlatıldı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde iki gündür haber alınamayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül için arama çalışmaları başlatıldı.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden Bülbül'ün ailesi, kendisinden haber alamayınca durumun jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı.

Hizan Arama ve Kurtarma ekibinden Şerif Ekinci, 21 Mart'a kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlattıklarını söyledi.

Ekinci, "Dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulundu. Üzerinde takma dişleri vardı. Tüm çalışmalara rağmen kendisi henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.