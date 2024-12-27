Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Sanık kürsüsüne gelen Nevzat Bahtiyar: Ben suçumu itiraf ediyorum
"Ben suçumu itiraf ediyorum"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını kovduk
Amca Salim Güran'dan duruşmaya damga vuran DEM Parti sözleri
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Hitit Üniversitesi'nde 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Hitit Üniversitesi'nde 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, sergi açılışında öğrencilere başarılar diledi. Yarışmada birinci Tülay Kılıç, ikinci Sevilay Teryakioğlu ve üçüncü İsmail Hakan Bolat oldu. Eserler, 9 Ocak'a kadar sergilenecek.

Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması'nda ödüle layık görülen öğrenciler iççin tören düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Öğrencilerin yeni üretimler yapmalarına, kendilerini ifade etme, teknik bilgi ve becerilerini aktarmalarına öncülük ederek eserlerinin daha geniş kitlelere sunumunu sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Portre Resim Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışını gerçekleştiren Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrenci eserlerinin etkin ve verimli bir süreç sonunda gerçekleştiğini ifade ederek yarışmada derece alan ve eserleriyle sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Muteber Burunsuz ise yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek bu süreçte öğrencilerin heyecanlarını paylaştıklarını belirtti.

Resim Bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışma sergisinde, yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknikler aracılığıyla oluşturulan 23 adet eser sergileniyor. Yarışmada sergilenmeye değer görülen eserler arasından Tülay Kılıç birincilik ödülüne, Sevilay Teryakioğlu ikincilik ödülüne ve İsmail Hakan Bolat üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sergi 9 Ocak tarihine kadar Meslek Yüksekokulu Kampüsü İdari Bina Fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
img

Dev bankadan Türkiye için risk uyarısı
img

Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.