Hitit Üniversitesi'nde 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması'nda ödüle layık görülen öğrenciler iççin tören düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen 4. Geleneksel Portre Resim Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Öğrencilerin yeni üretimler yapmalarına, kendilerini ifade etme, teknik bilgi ve becerilerini aktarmalarına öncülük ederek eserlerinin daha geniş kitlelere sunumunu sağlamak amacıyla düzenlenen Geleneksel Portre Resim Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışını gerçekleştiren Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrenci eserlerinin etkin ve verimli bir süreç sonunda gerçekleştiğini ifade ederek yarışmada derece alan ve eserleriyle sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Muteber Burunsuz ise yarışmaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek bu süreçte öğrencilerin heyecanlarını paylaştıklarını belirtti.

Resim Bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışma sergisinde, yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknikler aracılığıyla oluşturulan 23 adet eser sergileniyor. Yarışmada sergilenmeye değer görülen eserler arasından Tülay Kılıç birincilik ödülüne, Sevilay Teryakioğlu ikincilik ödülüne ve İsmail Hakan Bolat üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sergi 9 Ocak tarihine kadar Meslek Yüksekokulu Kampüsü İdari Bina Fuaye alanında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - ÇORUM