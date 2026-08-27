Haberler

Kuaförden anlamlı uygulama: Jiletleri çöpe atmıyor, geri dönüşüme gönderiyor

Kuaförden anlamlı uygulama: Jiletleri çöpe atmıyor, geri dönüşüme gönderiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kuaför Mehmet Kartal, kullanılmış jiletleri çöpe atmak yerine teneke kutuda biriktirip hurdacılara teslim ediyor. Sokak hayvanlarının ve çöp toplayan insanların zarar görmemesi için başlattığı bu uygulama örnek bir davranış olarak dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Kartal, kullanılmış ve körelmiş jiletleri çöpe atmak yerine teneke kutuda biriktirerek geri dönüşüme gönderiyor.

Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesi'nde 9 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Kartal, yaklaşık 3 ay önce başlattığı uygulamayla müşterilerinin tıraşında kullandığı eski jiletleri biriktirmeye başladı. Teneke kutunun ağzını kapatan Kartal, biriktirdiği jiletleri daha sonra hurdacılara teslim ediyor.

Kullanılmış jiletlerin gelişigüzel şekilde çöpe atılmasının sokak hayvanları açısından ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Kartal, jiletlerin hayvanların patilerini ve ağızlarını yaralayabildiğini, hatta ölümlerine neden olabildiğini söyledi. Mehmet Kartal, "Hayvanların yanı sıra çöp toplayan insanlar da atık jiletlerden zarar görmektedir. Hayvanların ve insanların benim çöpe attığım jiletlerden zarar görmesine gönlüm razı olmadı. Bunun üzerine 3 ay önce müşterilerimi tıraş ettiğim körelmiş jiletleri teneke kutuda biriktirmeye başladım. Daha sonra kutunun ağzını kapatarak hurdacılara veriyorum" dedi.

Mehmet Kartal'ın duyarlı davranışı, hem sokak hayvanlarının hem de atık toplayan insanların korunmasına yönelik örnek bir uygulama olarak dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu

Yüz güldürecek oran! Milyonların beklediği zam için iki senaryo

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı

Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum

Aylar sonra Lyon'da ortaya çıktı: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Deprem sanıp sokağa döküldüler ama gerçek bambaşka çıktı
Kayseri'de iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Mobilya fabrikasında kahreden olay! İş makinesine sıkışarak can verdi