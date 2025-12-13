Hisarcık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir şirket organizasyonu kapsamında umreye gidecek olan 6 kişilik kafile, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde düzenlenen uğurlama töreninde yapılan sohbet ve duanın ardından getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı programın ardından 6 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA