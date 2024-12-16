Hisarcık'ta emekli gece bekçisi sokak kedilerini besliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde emekli gece bekçisi Mustafa Arslan, her gün evinin önünde onlarca sokak kedisini kendi elleriyle besliyor.

Şehitler Mahallesinde oturan 73 yaşındaki emekli gece bekçisi Mustafa Arslan, evinin önüne gelen ve her gün sayıları değişen sokak kedilerini hazır mama ile besliyor.

Kedileri çok sevdiğini söyleyen Arslan, "Artık kedilerle aramızda duygusal bir bağ oluştu. Evin dış kapısını açtığımda başıma üşüşüyorlar. Onların sokakta aç susuz gezmelerine gönlüm razı olmaz. Maddi imkanlarım elverdikçe onları beslemeye devam edeceğim" dedi. - KÜTAHYA