Hisarcık'ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından mevlit programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, ilçe merkezinde görev yapan imamlar ve hafızlar tarafından ilahiler, kasideler ve tekbirler okundu. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Çanakkale kahramanları başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Düzenlenen mevlit programına şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

