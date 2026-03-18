Hisarcık'ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu

Hisarcık'ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu
Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından mevlit programı düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından mevlit programı düzenlendi.

Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, ilçe merkezinde görev yapan imamlar ve hafızlar tarafından ilahiler, kasideler ve tekbirler okundu. İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Çanakkale kahramanları başta olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

Düzenlenen mevlit programına şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı