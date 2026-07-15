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Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Programı Düzenlendi

Hisarcık'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Programı Düzenlendi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu. Merkez Çarşı Camii'nde gerçekleşen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla 251 şehit anıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş için Hisarcık Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci ve din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler seslendirildi ve mevlit okundu. Programın sonunda İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Mevlit programına katılan vatandaşlar, şehitleri rahmet ve minnetle andı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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