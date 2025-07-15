Hisarcık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Hisarcık'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde slayt gösterisi yapıldı ve gazi ziyareti gerçekleştirildi. Gençlere o gece yaşananlar anlatıldı.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde slayt gösterisi ve gazi ziyareti gerçekleştirildi.

Eti Maden Gençlik Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Gençlik Merkez üyesi gençlere 15 Temmuz slayt gösterisi ile o gece yaşananlar aktarıldı. Daha sonra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Gençlik lideri Yusuf Can, antrenörler Nazlı Eren ve Emel Akpınar nezaretinde ilçede ikamet eden Gazi Sedat Kurum evinde ziyaret edildi. Ziyaret soru cevap şeklinde sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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