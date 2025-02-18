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Hisarcık Kaymakamı'ndan Emniyet Teşkilatına Başarı Belgesi

Hisarcık Kaymakamı'ndan Emniyet Teşkilatına Başarı Belgesi
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Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, İlçe Emniyet Amirine ve polis memurlarına ilçedeki olayların aydınlatılmasındaki özverili çalışmalarından dolayı başarı belgeleri verdi.

Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar, İlçe Emniyet Amiri ve polis memurlarına, ilçede meydana gelen olayların aydınlatılmasında göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, Polis Memurları Serdar Yumrutaş, Emre Ceran, Sercan Akgün ve Mehmet Tunahan Ceyhan'a ilçede meydana gelen olayların aydınlatılmasında, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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