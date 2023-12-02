Hisarcık İlkokulu Öğrencileri Engelli Öğrencilere Hediye Takdim Etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerine hediye takdim etti. Öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı etkinlikte, okul müdürü de öğrencilere teşekkür etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde özel eğitim sınıfı öğrencilerine hediye takdim etti.

Bir gurup 1. Sınıf öğrencisi öğretmenleri Semra Bülbül ve İlhan Kaygısız nezaretinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıfını ziyaret ederek yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri özel öğrencilere takdim ettiler. Hediye takdimi esnasında duygulu anlar yaşandı.

Okul Müdürü Pelin Solak," Her insanın bir engelli adayı olduğu bilinciyle Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde 1. Sınıf öğrencilerimiz ve öğretmenleri özel eğitim öğrencilerimize hediye takdim ettiler. Hediye alan özel öğrencilerimizin mutluluğu minik öğrencilerimizi de mutlu etti. Bu anlamlı etkinlikten dolayı öğrencilerimize ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum " dedi. - KÜTAHYA