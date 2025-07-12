Hisarcık Gençlik Merkezi Öğrencilerinden Şehitlere Anma Etkinliği

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezi öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehitleri anmak amacıyla ilçedeki şehit mezarını ziyaret ettiler ve ayrıca mezarlıkta çevre temizliği gerçekleştirdiler.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Antrenör Nazlı Eren ve Gençlik lideri Yusuf Can nezaretinde şehitleri anmak üzere ilçedeki şehit Jandarma Onbaşı Yüksel Arık'ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Öğrenciler ayrıca sosyal sorumluluk çerçevesinde birlikte mezarlıkta çevre temizliği gerçekleştirdiler. - KÜTAHYA