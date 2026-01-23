4 yılın sonunda valilik, Hisar Camii için adım attı

Didim Hisar Mahallesi sınırlarında yer alan ve restorasyonunun tamamlanmasının ardından 2022 Temmuz ayında güvenlik gerekçesiyle kapatılan camii için Aydın Valiliği adım attı. Caminin yeni restorasyon süreci kapsamında, Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Yatırım Programı'na 7 milyon TL ödenek dahil edildi.

Didim'de 2020 yılında 588 bin 820 TL bedelle ihale edilen yenileme çalışmaları tamamlanan Hisar Camii, 2021 yılında yeniden ibadete açılmasına rağmen, Temmuz 2022'de yapının bir duvarında meydana gelen açılma nedeniyle güvenlik gerekçesiyle cami tekrar ibadete kapatılmıştı. Caminin kapatılması mahalle sakinlerine tepkisine neden olmuştu fakat beklenen haber Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nden geldi.

2021'de ibadete açıldı 2022'de kapatıldı

Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olan yapı, 1998 yılında kültür varlığı olarak tescil edildi. Geçmişte kilise olarak yapılan ve Cumhuriyetin kurulması sonrasında bölgeye gelen muhacirler tarafından camii olarak kullanılan Hisar Camii için 2020 yılında adım atıldı. 2020 yılında 588 bin 820 TL bedelle ihale edilen yenileme çalışmaları tamamlanmış ve cami 2021 yılında yeniden ibadete açılmıştı.

7milyon ödenek ayrıldı

Ancak Temmuz 2022'de, yapının bir duvarında meydana gelen açılma nedeniyle güvenlik gerekçesiyle cami tekrar ibadete kapatıldı. Sorunun giderilmesi ve yapının güçlendirilmesi amacıyla başlatılan yeni restorasyon süreci kapsamında, Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 2026 Yılı Yatırım Programı'na 7 milyon TL ödenek dahil edildi.

4 yıldır kapalı olan camii yerine mahalle sakinleri ibadetlerini caminin arkasında yer alan ve eskiden okul olarak kullanılan atıl bir binada yerine getiriyor. Caminin açılmaması zaman zaman mahalle sakinlerinin tepkilerine neden olmuş ve basın yoluyla yaşanan sıkıntılar dile getirilmişti. Camii için yeniden adım atılması mahalle sakinlerinde memnuniyete neden olurken, çalışmaların ne zaman başlayacağı ise merakla bekleniyor. - AYDIN