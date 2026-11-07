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HİSAR A+ Otonom, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen HİSAR projesi kapsamında, HİSAR A+ Otonom sisteminden ateşlenen görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen HİSAR projesi kapsamında, HİSAR A+ Otonom sisteminden ateşlenen görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Başkanlığımızın 41. gurur yılında, Gök Vatan'ımızın otonom iradesi HİSAR A+ Otonom hedefini başarıyla vurdu" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) 41. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen atış faaliyetinde, HİSAR A+ Otonom sisteminden ateşlenen görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu. SSB koordinasyonunda yürütülen HİSAR projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyete ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sistemin sahadaki etkinliğine dikkati çekti.

"Sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı"

Görgün, başarılı atışa ilişkin, "Başkanlığımızın 41. gurur yılında, Gök Vatan'ımızın otonom iradesi HİSAR A+ Otonom hedefini başarıyla vurdu. HİSAR A+ Otonom, ateşlediği Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füzesiyle sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan HİSAR A+ Otonom, hava savunması için gerekli tüm bileşenleri tek araç üzerinde barındırıyor.

"200'den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirildi"

Sistemin geliştirme sürecinde yerli firmaların katkılarına vurgu yapan Görgün, "Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ve 200'den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirilen sistem, tüm bileşenlerini tek araçta buluşturarak hava savunma kabiliyetimize güç katıyor" açıklamasında bulundu.

"Milli ve yerli kabiliyetlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Tam bağımsız savunma sanayii hedefine yönelik çalışmaların süreceğini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız savunma sanayii hedefimiz doğrultusunda milli ve yerli kabiliyetlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanlığımızın 41. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

7 Kasım 1985 tarihinde 3238 sayılı Kanun ile temelleri atılan Savunma Sanayii Başkanlığı, 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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