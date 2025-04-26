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Hırsızlık Suçundan 37 Yıl 10 Ay Ceza Alan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A., polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçmasından dolayı da ifadeye yönelik aranması olan S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - Yerel
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