Hırsızlığa karşı nöbetleşe uyuyorlar

Aydın'ın değişik ilçelerinden ve ülkenin farklı illerinden getirdikleri kurbanlık hayvanları satışa sunan çobanlar hayvanlarının başında yatıp kalkıyor. İlginç manzaraların oluştuğu Aydın Hayvan Pazarı'nda çobanlar geceyi kurbanlık hayvanları ile yan yana geçiriyor.

Aydın'da geçtiğimiz yıllara oranla daha az sayıda hayvanın geldiği kurbanlık pazarında gece manzaraları çobanların zorlu hayat mücadelelerini gözler önüne seriyor. Hırsızlık riskine karşı hayvanların başında yatıp kalkan çobanlar kendi aralarında geceleri nöbetleşe uyuyor. Birçoğu hayvanların başında saman balyalarının üzerine yatıp kalkan çobanlardan Mehmet Koyun, "Umudumuz son güne kaldı. Önceki yıllara göre kurbanlık satışı düşük. Fiyatlar aslında makul ve normal ama alım gücü düşük bence" diye konuştu.

Ekmek parası için hayvanlarının başında yatıp kalktıklarını ve birçok alışverişi Kurban Bayramı vadeli yaptıklarını belirten çobanlar, tüm umutları son saatlere sakladıklarını söylediler. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel