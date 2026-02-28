Hınıs adliyesinde sosyal market açıldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yükümlüler ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul'un destekleriyle hayata geçirilen sosyal market faaliyete başladı.

Hınıs Denetimli Serbestliği Kurum Müdür Vekili Hatice Filiz; "Amacımız ihtiyaç sahibi yükümlülerimizin eş ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını ücretsiz olarak dağıtarak aileye destek sağlayıp yalnız olmadıklarını hissettirmek ve topluma kazandırmak için sosyal destek mekanizmasını güçlendirmektir Burada sunulan her ürün bir umut bir destek ve yeniden başlama iradesinin sembolüdür bu anlamda Hınıs denetimli serbestlik müdürlüğü olarak yaptığımız her türlü çalışma ve yardımlarla yükümlülerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha sağlıklı ve dengeli şekilde sürdürmelerine katkı sunmayı görebiliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı