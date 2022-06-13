Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hıfzı Hüseyin Cami dualarla açıldı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışı dualarla yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışı dualarla yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, ilçe ziyaretlerinde gittiği Söğüt'te Hıfzı Hüseyin Cami'nin açılışına katıldı. Hayırsever vatandaş Hacı İbrahim Yıldız tarafından yapımı üstlenilen Hıfzı Hüseyin Cami açılış törenine Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında Vali Kızılkaya, caminin yapımını üstlenen hayırsever İbrahim Yıldız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek Söğüt'e hayırlı olmasını diledi.

Vali Kızılkaya açılışın ardından söğütte yapımı devam eden Ertuğrul Gazi Cami, Darülkurra Hafızlık Kur'an Kursu, millet bahçesi ve otopark inşaatlarında incelemelerde bulunarak durum hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Yıldız Kızılkaya Bilecik Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title