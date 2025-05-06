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Heyelan Mağdurları Yıllar Sonra Yeniden Yuvalarına Kavuştu

Heyelan Mağdurları Yıllar Sonra Yeniden Yuvalarına Kavuştu
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2015 yılında Devrek'te meydana gelen heyelanda evlerini kaybeden 89 vatandaş, noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile devletin desteğiyle inşa edilen yeni konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Devrek'te heyelanda evlerini kaybeden vatandaşlar yıllar sonra yeniden yuvalarına kavuştu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 2015 yılında meydana gelen heyelanda evlerini kaybeden mağdurlar yıllar sonra yeniden yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşadılar.

2015 yılında Devrek'in Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen heyelanda evlerini kaybeden 89 vatandaş noter huzurunda çekilen kura ile yeniden yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşadılar.

Devrek Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve Afad ile noter yetkililerinin de hazır bulunduğu kura çekilişinde 10 yıldan bu yana sıkıntı içerisinde olan vatandaşlar devletin katkılarıyla İsmetpaşa Mahallesinde günümüzün şartlarına uygun, asansörlü ve depreme dayanıklı olarak inşa edilen 6 katlı 12 daireli ve 9 bloktan oluşan konutlarını teslim almanın heyecanını yaşadılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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