Hem unutkanlığına çare buldu, hem de hayallerini gerçekleştirdi

Eskişehir'de gençlik yıllarında babasının isteği üzerine sanatçı olma hayallerinden vazgeçen emekli Münevver Şahin, yıllar sonra mikrofonu eline aldı. Doktorunun tavsiyesiyle şarkı söylemeye başlayan Şahin, hayallerini gerçekleştirerek sağlığına kavuşuyor.

Gençlik yıllarında sanatçı olma hayali kuran ancak babasının karşı çıkması üzerine bu hayalini yarım bırakan Münevver Şahin, yıllar sonra Eskişehir'in en işlek noktalarından biri olan Adalar'da mikrofonu eline aldı. Gençliğinde ailesi için yaptığı fedakarlığı anlatan Şahin, "Ben gençliğimden beri çok seviyorum şarkı söylemeyi. Sanatçı olacaktım ama babam istemedi, hayalimi ona söylediğimde ağladı. O ağlayınca ben dayanamadım, 'Boş ver, benim sanatçılığım bir köşede kalsın, sen ağlama, ben senin dediğini yapacağım' dedim. Benim amacım çalışıp anneme ve babama ev almaktı. Ama nasip olmadı" şeklinde konuştu.

"Bir şeyi unuttuğumda 5-10 dakika sonra hemen hatırlıyorum"

Emeklilik yıllarında sağlık sorunlarıyla karşılaşan Münevver Şahin, doktorunun tavsiyesi ve Almanya'daki bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı İranlı kanun sanatçısıyla birlikte sokağa adım attı. Bu sürecin kendisine şifa olduğunu belirten Şahin, "Emekliyim, bu hayat şartlarında elimden sadece bu geliyor, destek oluyor bana. Bende unutkanlık başlamıştı, doktorum bana şarkı söylememi önerdi. Ben de 'Tamam, benim sevdiğim şey ayağıma geldi' dedim. Şarkı söylemek çok iyi geldi bana. Bir şeyi unuttuğumda 5-10 dakika sonra hemen hatırlıyorum. Herkese de tavsiye ederim" diye konuştu.

"Hayallerini gerçekleştirmenin yaşı yok"

Adalar'da kanun eşliğinde yükselen sesiyle çevredeki vatandaşların ve turistlerin kısa sürede gönlünü kazanan Münevver Şahin, gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyuyor. Yaşama sevincini sokağa taşıyan Şahin, "Dinleyenlerden; 'Çok teşekkür ederiz, çok güzel sesiniz var yaşınıza göre' diyorlar. Geçenler hep beğendiğini yanıma gelip söylüyorlar, sarılıyorlar. Bazen benim elimden tutuyorlar, ortalarına alıyorlar. Çok mutlu oluyorum o zaman. Ben de onları eğlendirdiğim için çok keyif alıyorum. Hayallerini gerçekleştirmenin yaşı yok" dedi.

Münevver Şahin, hem sağlığını korumaya hem de yıllar önce yarım kalan hayalini Eskişehir sokaklarında her gün yeniden yaşamaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı