Hem oruca hem yangını söndürmeye 'niyetliler'

Antalya'da rüzgarın etkisiyle büyüyüp ev, sera ve iş yerlerini tehdit eden sazlık yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Antalya'da rüzgarın etkisiyle büyüyüp ev, sera ve iş yerlerini tehdit eden sazlık yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan erlerin alev ve dumanlarla mücadelesi ise takdir topladı.

Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda yayılırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile trafik polisi yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevlere müdahalede bulundu. Trafik polisleri, sazlık alana yakın kısımdan geçen yolu güvenlik amacıyla trafiğe çift taraflı kapattı.

Oruçlu erlerin zorlu mesaisi

Ramazan ayı dolayısıyla oruçlu oldukları öğrenilen itfaiye erleri, sazlık alanın farklı noktalarında çıkan yangının ev, sera ve iş yerlerine ilerlemesi için yoğun gayret sarf etti. Alev ve dumanların arasına giren erler, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı alanda yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA