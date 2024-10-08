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Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı'na Atandı

Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı'na Atandı
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Bakırköy Adliyesi'nde Komisyon Başkanı görevini yürüten Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı görevine atandı. Veda töreninde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Alim'in çalışkanlığını ve adil yönetim anlayışını vurguladı.

Yargıda yapılan atamalar çerçevesinde Bakırköy Adliyesi'nde Komisyon Başkanı görevini yürüten Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı görevine atandı. Bu çerçevede Alim'e dün, Bakırköy Adliyesi'nde bir veda, uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, "Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarınızın bundan sonra Bölge Adliye Mahkemesinde devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda yapılan toplantı sonrası yargıda yapılan atamalarda Bakırköy Adliyesi'nde Komisyon Başkanı görevini yürüten Hazar Turan Alim, İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı görevine atandı. Atamalar çerçevesinde Alim'e dün Bakırköy Adliyesi'nde bir veda, uğurlama töreni düzenlendi. Törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş başta olmak üzere birçok Hakim, Savcı ve yargı mensupları katıldı.

"Sizi çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışınız ile hatırlayacağız"

Törende konuşma yapan Başsavcı Gümüş, "Sayın Başkanım, sizinle maalesef adliyemizde kısa bir süre çalıştık ama kısa süre içinde tecrübeniz iyi niyetli ve çözüm odaklı bakış açınız ile kişiliğiniz ve karakterinizle bize ve adliyemize değer kattınız. Her veda yeni bir başlangıçtır. Görev yaptığınız yerde verdiğiniz emekleri, kazandığınız tecrübeleri, kurduğunuz dostlukları yani bırakıp gittiğiniz yerin size kattıklarını yanınıza alarak yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Sizi İstanbul Bölge Adliyesi Başkanlığı gibi yüksek bir görev ve makama uğurluyoruz. Adliyemizde gösterdiğiniz gayret ve başarınızın bundan sonra Bölge Adliye Mahkemesinde devam etmesini temenni ediyoruz. Meslek hayatımız süresince farklı görevlerde farklı yerlerde çalışıyoruz. Görevler, unvanlar ve makamlar gelip geçicidir, zamanla biter, sona erer. Asıl önemli ve kalıcı olan, bu kubbede hoş bir ses bırakmaktır. Bu da yapılan hizmetler ile bırakılan eserlerle mümkündür. Adliyemizdeki görev süresiniz boyunca sizi çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz, adil ve tarafsız yönetim anlayışınız ile hatırlayacağız. Hak ve adaletin tesisi için yargı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gösterdiğiniz çabalarınız ve gayretleriniz ile hatırlayacağız" dedi.

Tören sonrası Başsavcı Hüseyin Gümüş, Hazar Turan Alim'e plaket ve çiçek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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