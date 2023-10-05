Hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçti

Safranbolu Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanlar için mama üretim tesisini faaliyete soktu.

Safranbolu Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde kurulan mama üretim tesisinde üretilen ilk mamalar 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen hayvan severlere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Etkinlikte vatandaşlara hitap eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Askeriye, yurt gibi alanlarda artan yemekler toplanarak, belediye bünyesine kattığımız makineler sayesinde sokak hayvanlarımız için mama üretiyoruz. Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne özel yaptığımız bu etkinlikle bunu duyurmak istedik. Ürettiğimiz mamalar oluşturulacak whatsapp hattı ile hayvan besleyen vatandaşlara da ücretsiz olarak verilecek. Bu üretimle birlikte hem israfı önleyerek hem de bakımlarını, ameliyatlarını, aşılarını, kısırlaştırmalarını yaparak, yasalar gereği sokağa tekrar bırakmak zorunda olduğumuz hayvan dostlarımızın, aç kalmasını önleyerek, insanlara zarar vermesinin de önüne geçeceğiz" dedi. - KARABÜK