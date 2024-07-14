Üye Girişi
Haberler

Hayvan çiftliğindeki saman yangını korkuttu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı. Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine, Lüleburgaz ve Büyükmandıra İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan çiftliğindeki saman yangını korkuttu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda yangın çıktı.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oklalı köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, Lüleburgaz ve Büyükmandıra İtfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Olay yerine intikal itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman balyası ise kül oldu. Alevlerin hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükmandıra Lüleburgaz Kırklareli İnceleme Jandarma İtfaiye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya, İngiltere karşısında 2-1 önde

EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya, İngiltere karşısında 2-1 önde

 ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek

ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title