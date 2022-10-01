Haylaz kedi elbiseyi kaptı kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde esnafın 'Paşa' ismini koyduğu haylaz Kedi, mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp götürdü. Yaşanan olaya ilk başta inanamadığını söyleyen mağaza sahibi, kedinin elbiseyi sürüklediğini gördüğünde yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Olay, Akyazı ilçe merkezinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Esnafın 'Paşa' ismini verdiği haylaz kedi mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp koşarak uzaklaştı. O esnada sokaktan geçen ve olayı gören vatandaş durumu mağaza sahibi İsmail Akgün'e bildirdi. Mağazadan dışarıya çıkan Akgün, kedinin elbiseyi sürüklediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Daha sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mağaza sahibinin şaşkınlığı adeta ikiye katlandı. Yaramaz kedinin farklı bir zamanda da dükkanda kilitli kaldığını söyleyen Akgün, yaşanan olayı anlattı.

"Çok ilginç, böyle bir şey ilk defa başımıza geldi"

Aynı kedinin daha öncesinde de dükkanın içerisinde kilitli kaldığını aktaran ve yaşanan olayla ilgili konuşan mağaza sahibi İsmail Akgün, "Sakarya'da 3 yıldır esnafım. Böyle bir şey ilk defa başımızda geldi başımıza. Ben içeride oturuyordum, o sırada dükkanın önünden geçen bir vatandaş seslendi 'kedi elbiseyi götürdü' dedi. İlkten inanamadım aslında. Acaba böyle bir şey var mı diye dışarı çıkıp baktığımda gerçekten elbise yok. Sonra dışarıya baktığımda kedi gerçekten de sürüklüyordu elbiseyi. O esnada sokaktaki farklı bir vatandaş elbiseyi aldı bana doğru getirdi. Çok ilginç, sonradan kameradan görüntülerini aldım. Askıda olan bir elbise aslında. Biz bile bazen zorlanıyoruz elbiseyi askıdan almakta ama kedi başarabilmiş bunu. Sevdiğimiz de bir kedi bu sokakta kedi besliyoruz biz esnaf arkadaşlarımızla birlikte. Daha önceden de bir gün içeride kalmıştı bu kedi, sabah fark ettik" dedi.

"Çok seviyoruz, katlanıyoruz"

Aynı sokaktan esnaf İsmail Aydemir ise, "Bu bizim 'Paşamız', elbiseyi alıp kaçan bu. Çok yaramazlık yapıyor ama yapacak bir şey yok. Çok seviyoruz, katlanıyoruz. Bu bizim sokağımızın kedisi" diye konuştu.

Gülümseten hırsızlık kamerada

Öte yandan kedinin elbiseyi alıp götürdüğü anlar ise işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kedinin mağazanın önünde askıda bulunan elbiselerin altında bir süre oynaması ve sonrasında elbiselerden biri ağzına alıp hızla kaçtığı görüldü. Görüntülerinin devamında da, kedinin elbiseyi alıp kaçtığını gören vatandaşın, dükkan sahibini uyarması ve yaşanan olay sebebi ile yaşanan şaşkınlık yer aldı. - SAKARYA