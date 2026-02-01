Siverek'te mağdur aileye hayırseverlerden destek

Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar ve yağmur nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen bir anne ve üç çocuğuna hayırseverlerin desteğiyle gıda, giysi ve tadilat yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar ve yağmur nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen anne ve üç çocuğuna hayırseverlerin desteğiyle yardım ulaştırıldı.

Siverek'e bağlı Kapıkaya (Bab) Kırsal Mahallesi'nde yaşayan, eşi cezaevinde bulunan bir anne ile üç çocuğunun kaldığı toprak ev, etkili olan kar ve yağmur sonrası ciddi hasar gördü. Yağışlar nedeniyle evin damı akmaya başlarken, aile zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Durumun öğrenilmesi üzerine merkezi Siverek'te bulunan İyilik Sensin Derneği, hayırseverlerin katkılarıyla aileye destek oldu. Dernek gönüllüleri tarafından aileye yaklaşık 3 ay yetecek gıda malzemesi ulaştırılırken, anne ve çocuklara giysi ile bot temin edildi. Ayrıca eve su damlamasını önlemek amacıyla tadilat yapıldı.

İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dernek imkanlarımız ve hayırseverlerimizin desteğiyle geçici de olsa evin damını onardık ve çadır çekerek yağmurdan etkilenmesini önledik. Aileye gıda ve giysi yardımı yaptık. Bu aileye yönelik yardımlarımız imkanlarımız doğrultusunda devam edecektir," dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
