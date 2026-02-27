Kırköy beldesinde Ramazan ayında ekmek pişirilmiyor

İstanbul'da yaşayan hayırsever Sedat Bağca, 3 yıldır Ramazan ayı boyunca Muş'un Kırköy beldesinde her eve pide ulaştırırken, bu dağıtım sayesinde vatandaşlar ekmek pişirmiyor.

Muş'un Kırköy beldesinde Ramazan ayında her gün düzenli olarak pide dağıtımı yapılıyor. İstanbul'da yaşayan hayırsever Bağca'nın desteğiyle beldedeki tüm hanelere ekmek dağıtılıyor. Muş'taki bir fırınla anlaşan Bağca, Ramazan ayı boyunca hazırlanan pideleri her gün beldeye gönderiyor. Dağıtım nedeniyle vatandaşlar Ramazan süresince ayrıca ekmek pişirme ihtiyacı duymuyor. Okul çıkışında köy meydanında toplanan çocuklar da pidelerini alarak evlerine götürüyor.

Beldede bakkal dükkanı bulunan Murat Mendeş, "3 yıldır Ramazan boyunca hayırsever Sedat Bağca tarafından bütün köye ekmek dağıtılıyor. Çocuklar da okul çıkışında buraya gelerek pidelerini alıyor ve ailelerine götürüyor. Kırköy beldesinde Ramazan ayı boyunca ekmek pişirilmiyor" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı