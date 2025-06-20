Hayırsever İş İnsanı Öğrencilere Ayakkabı Dağıttı

Hayırsever İş İnsanı Öğrencilere Ayakkabı Dağıttı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırsever iş insanı Turgay Şanlı, takdir belgesi alan yaklaşık bin 400 öğrenciye karne hediyesi olarak ayakkabı dağıttı. Öğrenciler, bu gelenekle hem takdir belgesi sevinci hem de yeni ayakkabı heyecanı yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayırsever bir iş insanı takdir belgesi alan öğrencilere karne hediyesi olarak ayakkabı dağıttı. İlçede takdir belgesini alan yaklaşık bin 400 öğrenci karnelerini aldıktan soluğu ayakkabıcı dükkanında aldı.

Şuhut ilçesinde öğrenciler hem takdir belgesi sevinci hem de hediye ayakkabı sevincini bir arada yaşadı. Şuhut ilçesinde 18 senedir ilçe genelinde takdir alan öğrencilere bin 400 adet ayakkabı dağıtan hayırsever iş insanı Turgay Şanlı bu sene de geleneği bozmadı ve takdir alan öğrencileri sevindirdi. İlçede takdir alan öğrenciler, Şuhut ilçe merkezine gelerek Şanlı'nın dağıttığı ayakkabıları aldılar. Karnesini alan öğrenciler ayakkabı hediyesi ile çifte sevinç yaşarken takdir belgesini alan öğrenciler hediye ayakkabılarını almak için dağıtım noktasına akın etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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