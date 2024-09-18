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Hayırsever Carullah Akgöl, 64 yaşında vefat etti

Hayırsever Carullah Akgöl, 64 yaşında vefat etti
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Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde tanınmış hayırsever Carullah Akgöl, 64 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı ve naaşı Bolvadin Şehir Kabristanlığına defnedildi.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde bilinen simalardan olan hayırsever Carullah Akgöl vefat etti.

Bolvadin'in sevilen ve bilinen simalarından hayırsever Carullah Akgöl 64 yaşında vefat etti. Cenazesine yüzlerce kişi katılırken, cenaze namazı Bolvadin Çarşı Camii'de kılındı. Cenaze namazı sonrası naaş, Bolvadin Şehir Kabristanlığına defnedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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