Haydar Aliyev, vefatının 22. yılında Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde anıldı

Türkiye- Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ve Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev, vefatının 22. yılında anıldı.

Anma programı, ismini taşıyan Haydar Aliyev Fen Lisesi'nin konferans salonunda öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, öğretmen Ali Asker Ova tarafından organize edildi. Sunuculuğunu Batuhan Yılmaz'ın yaptığı programda Öğrenci Nursena Kurt, Haydar Aliyev'in hayatını anlatan sunumlar yaparken, Yiğit Yazkan da Haydar Aliyev adına yazılmış bir şiiri seslendirdi.

"Haydar Aliyev, Azerbaycan'ı Kafkasların parlayan yıldızı yaptı"

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, programda yaptığı konuşmada Haydar Aliyev'in Türk dünyası için önemine vurgu yaptı. Ünsal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Haydar Aliyev, Azerbaycan'ı Kafkasların parlayan yıldızı haline getiren büyük bir devlet adamıdır. Sovyetler Birliği'nde uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunduktan sonra, 20 Ocak 1990'da Bakü'de masum insanların tanklarla ezilerek öldürülmesine tepki göstererek Sovyet yönetimiyle yollarını ayırmıştır. Ardından Nahçıvan'a gelmiş ve burada halkın yanında olmuştur."

Ünsal, gazeteci olarak o dönem Nahçıvan'da bulunduğunu, Haydar Aliyev'le yaptığı röportajları Türkiye medya kuruluşlarına gönderdiğini belirterek, Aliyev'in zor dönemlerde sergilediği liderlikten övgüyle bahsetti.

Konuşmasının devamında Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesine değinen Ünsal, şunları kaydetti: "Haydar Aliyev, siyasi tecrübesi ve kararlı tutumuyla ülkesini her türlü baskıdan kurtararak güçlü bir devlet yapısı oluşturmuştur. Bugünkü bağımsız ve gelişen Azerbaycan'ın temelinde onun attığı sağlam adımlar vardır. Vefatından sonra göreve gelen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de aynı çizgide çalışarak Azerbaycan'ı dünyada saygın bir konuma taşımıştır. En büyük başarılardan biri, 30 yıl işgal altında kalan Dağlık Karabağ'ın 2020 yılında kurtarılmasıdır."

Ünsal, konuşmasını Haydar Aliyev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle anarak tamamladı.

Okul Müdürü Yavuz Bağcı: "Bağımsız Azerbaycan'ın temelleri Aliyev'in tecrübesiyle güçlendi"

Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Yavuz Bağcı, konuşmasında Haydar Aliyev'in devlet adamlığı yönüne dikkat çekerek: "Haydar Aliyev'in uzun yıllar Sovyet yönetimindeki görev tecrübeleri, bağımsız Azerbaycan'ın kuruluş sürecinde büyük bir avantaj olmuştur. Zor dönemlerden geçen Azerbaycan'ın yeniden ayağa kalkmasında Aliyev'in bilgi ve birikimi belirleyici olmuştur." dedi.

Bağcı, Aliyev, iktidarı gelmeden önce, bu millet hangi badirelerden geçmiştir bunları bilmemizde fayda var. Azerbaycan'ın zor günlerinde Haydar Aliev emperyalist devletlere karşı mücadele etmiş ve kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Bağcı, okulun Haydar Aliyev'in adını taşımasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - IĞDIR