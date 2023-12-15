- Haydar Aliyev vefatının 20. yılında törenle anıldı

IĞDIR - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev vefatının 20. Yılında Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesinde düzenlenen programla anıldı.

Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev için ölümünün 20. yıl dönümü münasebetiyle adına açılan Haydar Aliyev Fen Lisesinde tören düzenlendi. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Haydar Aliyev Fen lisesi Müdürlüğünce düzenlenen programda Haydar Aliyev'in kişiliği Azerbaycan'a ve Türk dünyasına yaptığı hizmetler anlatıldı. Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Haydar Aliyev'in Türk dünyasında iz bırakan liderlerden birisi olduğunu belirtti. Ünsal konuşmasında, "20 Ocak 1990 yılında Sovyet orduları bağımsızlık ve hürriyet isteyen Azerbaycan Türklerinin üzerine tanklarla gemilerle gelerek 'Yirmi Yanvar' dediğimiz 20 Ocak olaylarını gerçekleştirmiş, yüzlerce insanı orada şehit etmiştir. Bunun üzerine Haydar Aliyev de bulunduğu Moskova'dan ayrılarak doğum yeri olan Nahçıvan'a gelmiştir. Nahçıvan'da 1990 ve 1992 yılları arasında yaşamış Nahçıvan Ali Meclisine cumhurbaşkanı olmuştur" dedi.