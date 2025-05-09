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Haydar Aliyev'in 102. Doğum Yılı Anısına Resim Sergisi Düzenlendi

Haydar Aliyev'in 102. Doğum Yılı Anısına Resim Sergisi Düzenlendi
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Kütahya'da Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, merhum lider Haydar Aliyev'in 102. doğum günü anısına özel bir resim sergisi düzenleyerek Aliyev'in hayatını ve Türk dünyasına kattığı değerleri sergiledi.

Kütahya'da faaliyet gösteren Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in 102. doğum günü anısına özel bir resim sergisi düzenledi. Sergide, Haydar Aliyev'in hayatı, liderliği ve Türk dünyasına kattığı değerler çeşitli görsellerle anlatıldı.

Dernek Başkanı İlqar İdrisov etkinlikte yaptığı açıklamada, "1990'lı yıllar Azerbaycan halkı için ağır, sancılı yıllardı. O zorlu dönemde Haydar Aliyev'in liderliği, milletimize umut ve istikrar getirdi. Bu sergiyle hem o yılları hatırlatmak hem de Aliyev'in bıraktığı mirası yaşatmak istedik" diye konuştu.

Sergiyi ziyaret eden Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı da etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının bu tür faaliyetlerle daha da güçlendiğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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