Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anıldı

Türk dünyasının önemli lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde anıldı.

Azerbaycanlı siyasetçi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının önemli lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Doğumunun 100. yılında Türk Dünyasının Önemli Lideri Haydar Aliyev'i Anmak" konulu çalıştayda Ankara'da bulunan üniversite rektörlerinin katılımıyla anıldı.

"Türkiye'nin sağlam adımla yürüyüşü, mutluluğa sebep olmaktadır"

Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Ankara'nın sadece bir ülkenin payitahtı olmadığını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı olarak söylemlerimizde dile getirdiğimiz ve Türk Dünyasının kalbinin attığı yürek Türkiye'mizin Başkenti Ankara, bütün Türk Dünyası için sadece bir ülkenin payitahtı değildir. Türkiye'nin refahı, sağlam adımla geleceğe doğru yürüyüşü baştan Azerbaycan olmakla Türk Cumhuriyetlerinde büyük mutluluğa sebep olmaktadır" dedi.

Öte yandan düzenlenen anma çalıştayına Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa, Kafkasya, Orta Asya Genel Müdürü Büyükelçi Gökhan Turan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Yıldız, Prof.Dr. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Cahit Güran ve çok sayıda katılımcı katıldı. - ANKARA

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