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Havuz sayısı arttırılarak boğulma vakalarının önüne geçiliyor

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Havuz sayısı arttırılarak boğulma vakalarının önüne geçiliyor

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının artması yetkilileri harekete geçirdi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının artması yetkilileri harekete geçirdi. Eyyübiye'de yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunu kısa sürede hizmete sokan belediye, boğulma vakalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da baraj, gölet ve sulama kanallarında yaşanan boğulma vakaları da artmaya başladı. Son 3 gün içerisinde 5 kişinin boğulduğu kentte yüzmenin yasak olduğu bölgelere alternatif yüzme alanları oluşturularak faaliyete konuluyor. Eyyübiye Belediyesi baraj, gölet ve sulama kanallarında yüzmeyi engellemek için gençleri faaliyete koyduğu yarı olimpik yüzme havuzuna yönlendiriyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un söz verdiği ve geçen yıl temeli atılarak geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Eyyübiyeli çocuklar ile gençleri ağırlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Eyyübiye Belediyesi tarafından Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla yaptırılan Eyyüp Cenap Gülpınar Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan her gün yüzlerce genç ve çocuk faydalanarak yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğu bölgelerden uzak duruyor. Güvenli bir ortamda yüzme imkanı bulan gençler ile çocuklar, hizmetten çok memnun olduklarını ve bu sayede sulama kanallarına gidip yüzmediklerini belirtti. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eyyüp Cenap Gülpınar Şanlıurfa Yerel Haberler

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