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Havran Kaymakamı, Aliçetinkaya İlkokulu İnşaatını Ziyaret Etti

Havran Kaymakamı, Aliçetinkaya İlkokulu İnşaatını Ziyaret Etti
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Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte yeni okul inşaatını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi ve eğitim katkıları hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte Aliçetinkaya İlkokulu okul binası inşaatını ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

İnşaat yapım aşamalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Kaymakam Özderin; çalışmaların öğrencilerin yüksek yararına olacak şekilde sürdürüldüğünü ve süreci titizlikle takip ettiklerini, bu kapsamda inşa edilen yeni okulun fiziki şartları, atölye, donanım ve sunduğu fırsatlarla İlçemizde eğitime önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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