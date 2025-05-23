Havran'da Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarında Denetimler Sürüyor

Havran'da Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Pazarında Denetimler Sürüyor
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında sağlık ve hijyen denetimleri aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların sağlık durumlarını kontrol ederek, vatandaşların dini vecibelerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için çalışıyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında denetim ve kontroller aralıksız sürüyor.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan hayvan pazarında sağlık ve hijyen kurallarına uygunluk, küpe ve belgelerin kontrolü gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanların sağlık durumlarının vatandaşların dini vecibelerini sorunsuz şekilde yerine getirmeleri açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, kontrollerin bayram süresince devam edeceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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