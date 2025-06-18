Havanur Demir'in Neşet Ertaş Portresi, 'Kooperatifçilik' Yarışmasında Ödül Aldı

Havanur Demir'in Neşet Ertaş Portresi, 'Kooperatifçilik' Yarışmasında Ödül Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen 'Kooperatifçilik' temalı resim yarışmasında ortaokul öğrencisi Havanur Demir, Neşet Ertaş'ı karakalem tekniğiyle uyarladığı portre ile dikkat çekerek ödül aldı. Genç sanatçı, Ertaş'a olan hayranlığını sanatıyla ifade etti.

Kırşehir'de düzenlenen 'Kooperatifçilik' temalı resim yarışmasında; ortaokul öğrencisi Havanur Demir'in Neşet Ertaş'ı karakalem tekniğiyle resmettiği çalışması hem jüri üyelerinden hem de sanatseverlerden tam not aldı. Genç yetenek çizdiği portreyle yarışmada ödül alırken, eseri yarışma sonrası da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Havanur Demir, Neşet Ertaş'a duyduğu derin sevgi ve hayranlığını sanatıyla ifade etmek için yarışmada bu temayı seçtiğini belirtti. Demir, "Neşet Ertaş sevgisi bende çocukluğumdan beri var. Onun türkülerinde hem Anadolu'yu hem de insanın iç dünyasını hissediyorum. Ölüm yıl dönümünde onu anmak, ona olan sevgimi bir resimle anlatmak istedim" dedi. Karakalem tekniğiyle yaptığı portrede Neşet Ertaş'ın duygusal ifadesine ve yüz hatlarına özel bir özen gösterdiğini aktaran genç yetenek, Ertaş'ın portresini yaklaşık 2 saatlik bir zamanda yaptı.

Yarışmayı organize eden Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri; gençlerin sanata yönelmesini ve kooperatifçilik gibi sosyal-ekonomik değerlerin sanatsal yollarla anlatılmasını teşvik etmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirtti. Havanur Demir'in çalışması, sosyal medyada da paylaşım rekorları kırarak kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?

Erdoğan'a açık açık soruldu: Asgari ücrete ara zam var mı?
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz sesi Sabri Ugan kanser tedavisi görüyor

Ünlü sunucu, "Teşhis konuldu" diyerek kötü haberi duyurdu
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Beşiktaş'ta Onur Bulut'un yeni takımı belli oldu

Başakşehir'e Beşiktaş'tan transfer yaptı
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.