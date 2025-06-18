Havanur Demir'in Neşet Ertaş Portresi, 'Kooperatifçilik' Yarışmasında Ödül Aldı

Kırşehir'de düzenlenen 'Kooperatifçilik' temalı resim yarışmasında; ortaokul öğrencisi Havanur Demir'in Neşet Ertaş'ı karakalem tekniğiyle resmettiği çalışması hem jüri üyelerinden hem de sanatseverlerden tam not aldı. Genç yetenek çizdiği portreyle yarışmada ödül alırken, eseri yarışma sonrası da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Havanur Demir, Neşet Ertaş'a duyduğu derin sevgi ve hayranlığını sanatıyla ifade etmek için yarışmada bu temayı seçtiğini belirtti. Demir, "Neşet Ertaş sevgisi bende çocukluğumdan beri var. Onun türkülerinde hem Anadolu'yu hem de insanın iç dünyasını hissediyorum. Ölüm yıl dönümünde onu anmak, ona olan sevgimi bir resimle anlatmak istedim" dedi. Karakalem tekniğiyle yaptığı portrede Neşet Ertaş'ın duygusal ifadesine ve yüz hatlarına özel bir özen gösterdiğini aktaran genç yetenek, Ertaş'ın portresini yaklaşık 2 saatlik bir zamanda yaptı.

Yarışmayı organize eden Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri; gençlerin sanata yönelmesini ve kooperatifçilik gibi sosyal-ekonomik değerlerin sanatsal yollarla anlatılmasını teşvik etmek amacıyla yarışmayı düzenlediklerini belirtti. Havanur Demir'in çalışması, sosyal medyada da paylaşım rekorları kırarak kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. - KIRŞEHİR