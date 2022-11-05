Havalar soğudu, Şırnak'ta milyonluk kır düğünleri sezonu kapattı

Şırnak'ta bu düğün takısıyla değil davetlilerin pahalı 'puşileri' damga vurdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde soğuk havaların etkisiyle düğünlere 5 ay ara verildi. Her yıl onlarca düğün yapan belde sakinleri, kar yağışı etkili olunca düğünlerine ara verdi. Düğünde takılan takı değil, aksesuar olarak kullanılan 5 bin liralık "Puşiler" dikkat çekti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde son bahar aylarında soğuyan havanın etkisiyle düğünlere ara verildi. Sezonun son düğünü olan Mazlum ve Delalet Bayram çiftinin mutlu gününde renkli görüntüler oraya çıktı. 2 gün 2 gece süren düğünde gelin ve damada 150 bin lira para ve takı takıldı. Düğünün ilginç olan yanı ise damadın akrabaları tarafından takılan 5 bin liralık puşiler oldu. Yüzlerce kadın yöresel kıyafetleri üzerinde taktıkları puşilerle düğüne renk kattı.

Yüz yıllık düğün kültürünü devam ettiren kadınlar giydikleri elbiselerle göz kamaştırdı. Ülkenin dört bir yanından davetlilerin katıldığı düğün şarkılar eşliğinde metrelerce uzunluğunda halaylarla devam etti. Düğün halayı taşınca beldedeki ara sokaklara kadar gitti. Düğünde konuşan damadın amcası Casım Bayram, Adana'dan geldiğini ve havaların soğumasıyla beraber düğünlere ara verdiklerini söyledi. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde her yıl onlarca düğün yapıldığını ifade eden Bayram, "Son düğün bizim düğün oldu. Botan ve Hakkari yöresine ait bu yöresel kıyafetler yıllardan beri devam ediyor bu gelenek. Bundan dolayı bütün düğünlere katılarak yöresel elbiseleri giyiyoruz. 2 gün sürüyor düğünlerimiz" dedi.

Davetlilerden Belkız Bayram ise, düğüne katılanlara teşekkür ederek, "Damat ve geline takı taktıktan sonra düğüne geçiyoruz. 2 gün sürüyor düğünlerimiz taktığımız puşi yıllardan beri takılıyor. Damadın akrabaları takmak zorunda bu yüzden evli kadınlar takıyor" ifadelerinde bulundu.