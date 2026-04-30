Havalar ısındı oto yıkamacıların işi arttı

Eskişehir'de hava sıcaklığının artmasının ardından oto yıkamacılar da iş yoğunluğu arttı.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla oto yıkamacılar, yoğun ilgi gösteren müşterilerine hizmet veriyor. Son günlerde havaların yağışlı olmasının ardından araçlarının temizliğini özen gösteren vatandaşlar oto yıkamacılara yöneldi.

"Normal zamana göre işlerimiz 2 kat arttı"

Havaların ısınmasıyla beraber işlerinin arttığını söyleyen oto yıkamacı Fahri Toğrul, "Havaların ısınması ve yağmurların kesilmesiyle birlikte işlerimizde belirgin bir hareketlenme başladı. Geçen aylara göre, yağışlı havaların ardından kirlenen ve çamurlanan araçlar, iş yoğunluğumuzu ciddi oranda artırdı; şu anda normalin iki katı iş aldığımızı söyleyebiliriz. Şu anki durumdan ve talepten oldukça memnunuz. Sektördeki çalışma sistemimiz artık daha uzun vadeli bir sürece evrildi. Müşterilerimiz genellikle altı ayda bir profesyonel bakım için bize geliyor; aradaki süreçte ise araçlarını benzinliklerdeki jetonlu yıkama alanlarında temizliyorlar. Ancak bu durum, araçların bize çok daha kirli ve bakımsız gelmesine neden oluyor. Bilinçsizce kullanılan araç fırçaları ve yanlış uygulamalar, özellikle yeni nesil kaplamalara ve araç boyasına büyük zararlar verebiliyor. Bizim kullandığımız makineler oldukça güçlü ekipmanlar; profesyonel olmayan ellerde bu makineler boyayı sökme noktasına kadar risk taşıyabiliyor. Bu nedenle, çizilen ve yıpranan yüzeyleri düzeltmek için profesyonel pasta cila uygulamaları büyük önem arz ediyor" dedi.

"Bir arabayı yıkamak ortalama 45 dakika sürüyor"

Şehir merkezinde araçları yıkanana kadar müşterilerin ise kendi işlerini hallettiğini söyleyen Toğrul, "Müşterilerimiz, sunduğumuz emeğin ve kalitenin farkında oldukları için bizi tercih etmeye devam ediyor. İnsanların vakti değerli; onlar günlük işlerini hallederken biz burada araçlarını titizlikle hazırlıyoruz. Normal şartlarda tek bir kişiyle bir aracın temizliği yaklaşık 45 dakika sürerken, ekip çalışması sayesinde bu süreyi çok daha aşağı çekebiliyoruz. Sonuç olarak müşterimiz geri döndüğünde, emeğimizle temizlenmiş ve bakımı yapılmış bir araçla karşılaşıyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı