Havacılık Sohbetleri'nin konuğu Luis Felipe de Oliveira oldu

Kapadokya Üniversitesinin havacılık sektörünün önde gelen isimlerini konuk ettiği Havacılık Sohbetleri Youtube canlı yayın programının konuğu, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI-AirportsCouncil International) Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira oldu.

Kapadokya Üniversitesinden Haydar Yalçın'ın moderatörlüğünde düzenlenen yayında, daha önce IATA, CANSO gibi havacılık sektöründe kural koyucu olarak bilinen otoritelerde üst düzey görevler yürütmüş olan Oliveira tarafından izleyicilere, havacılık emniyeti ve güvenliği, kapasite, verimlilik, havacılık sektörünü tehdit eden durumlar ve Covid-19 salgınının sektöre etkileri gibi konularda bilgilendirmelerde bulunuldu. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Genel Müdürü Luis Felipe de Oliveira, yayın sırasında Moderatör Haydar Yalçın tarafından gündeme getirilen sorular üzerine açıklamalarda bulundu. Oliveira, havacılıkta 'sıfır risk' hedefinin gerçekçi olmadığından bahsederek, buna rağmen sektörün tüm taşımacılık modelleri içinde en emniyetli tercih olduğunu belirtti. Canlı yayını izleyenlerin çevrim içi olarak sorularını konuğa iletebildiği programda Oliveira, havacılık sektörünün daha emniyetli, sürdürülebilir ve güvenli bir sektör haline getirilmesi için uluslararası havacılıkta önemli faaliyetlerde bulunan ACI'nın misyonu ve vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bu çerçevede, Türkiye'deki havaalanlarıyla iş birliği kurmanın önemine vurgu yapan Oliveira, Türkiye'nin uluslararası havacılıktaki yerinin büyüklüğünün ve öneminin altını çizdi. Oliveira, 185 ülkede 717 üyesi ile bin 950 havaalanını işleten bir organizasyon olan ACI'nın ICAO ile yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü de belirtti. Oliveira ayrıca, havaalanı perspektifiyle havacılıkta dijital dönüşüm, yapay zeka, emisyon ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularla ilgili de açıklamalarda bulundu.

500'ün üzerinde katılımcının canlı takip ettiği programın sonunda izleyiciler, benzer programlar aracılığıyla hem öğrenci ve akademik personelin hem de sivil havacılık sektörünün bilgilendirilmesindeki rolü sebebiyle Kapadokya Üniversitesi ve Moderatör Haydar Yalçın'a teşekkürlerini ilettiler. Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Genel Müdürü LuisFelipe de Oliveira da programa daveti ve yayının gerçekleşmesi sebebiyle Moderatör Haydar Yalçın'a teşekkürlerini sundu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel