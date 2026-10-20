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Hava ve deniz ambulansları Çanakkale'de acil yardım öğrencilerince incelendi

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Hava ve deniz ambulansları Çanakkale'de acil yardım öğrencilerince incelendi
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Çanakkale'de İlk ve Acil Yardım öğrencileri için Mesleki Uygulama II dersi kapsamında hava ve deniz ambulanslarına saha gezisi düzenlendi. Öğrenciler gezide ambulansların operasyonel süreçlerini yerinde görüp uzmanlardan hasta nakli ve teknik donanım hakkında bilgi aldı.

Çanakkale'de İlk ve Acil Yardım öğrencileri hava ve deniz ambulanslarını inceledi.

Çanakkale İl Ambulans Servisi Başhekimliği personeli ve aynı zamanda İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Elemanları olan Mehmet Oğuz ve Süleyman Kan rehberliğinde, Mesleki Uygulama II dersi alan öğrencilere hava ve deniz ambulanslarına yönelik saha gezisi düzenlendi. Saha ziyareti sırasında öğrenciler; hava ve deniz ambulanslarının çalışma prensiplerini, operasyonel süreçlerini ve acil sağlık hizmetlerindeki kritik rollerini yerinde gözlemleme fırsatı elde etti. Eğitim programı çerçevesinde: deniz ambulansı hakkında Hudut ve Sahiller Başhekimi Dr. Akın Kurtuluş, Hava ambulansı hakkında ise Dr. Yalçın Sığırcı ile Paramedik Ersoy Sevindik tarafından detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Uzman sağlık personelleri tarafından acil sağlık hizmetleri operasyonları, hasta ve yaralı nakil süreçleri ile ambulansların teknik ve tıbbi donanımları hakkında öğrencilere bilgi verilerek teorik bilgilerini saha uygulamalarıyla pekiştirmelerine ve mesleki deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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