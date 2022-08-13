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Hava sıcaklığı ocak sıcaklığı ile birleşti: Yüz derece sıcaklık altında ekmek parası için mücadele ediyorlar

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Hava sıcaklığı ocak sıcaklığı ile birleşti: Yüz derece sıcaklık altında ekmek parası için mücadele ediyorlar

Bingöl'de hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, hazır yemek ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 100 derece altında ekmek parası için mücadele ediyor.

Bingöl'de hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulurken, hazır yemek ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 100 derece altında ekmek parası için mücadele ediyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün sıcaklık uyarısı devam ederken, Bingöl'de hava sıcaklıkları 40 dereceleri buldu. Artan sıcağa rağmen ekmek parası için mücadele eden hazır yemek ustaları, ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 100 derecede zorlu bir mesai harcıyor. Kent merkezinde yaklaşık 20 yıldır döner ustası olarak çalışan Murat Çetin, günde yaklaşık 3 litrenin üzerinde su tüketimi yaptığını söyledi. Çetin, "Dışarıda sıcaklık derecesi 40 derece, ocak da 55 dereceyi buluyor. Bol bol su tüketiyoruz. Peçeteyle de kendimizi kurulamaya çalışıyoruz. Bu sıcak havada çalışmak gerçekten çok zor. Günde 3 litrenin üstünde su tüketiyoruz" dedi. - BİNGÖL

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