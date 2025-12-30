Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de eğitim uçuşu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini açıkladı. Aynı zamanda MSB, gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA
