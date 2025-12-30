Haberler

Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de eğitim uçuşu

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Kıbrıs Adası'nın güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla, Kıbrıs Adası'nın güneyinde Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini açıkladı. Aynı zamanda MSB, gerçekleştirilen faaliyete ilişkin görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
