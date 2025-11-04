Hava Durumu: Sağanak Yağış ve Düşen Sıcaklıklar Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25 - İSTANBUL