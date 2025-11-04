Hava Durumu: Sağanak Yağış ve Düşen Sıcaklıklar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları hâkim olacak. Trakya, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Tokat ve İstanbul'un batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece düşmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı bulutlu 25
Adana: Parçalı bulutlu 30
Antalya: Parçalı bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25 - İSTANBUL