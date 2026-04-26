Samandağ'da hafta sonu yoğunluğu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye'nin en uzun sahillerinden birine akın etti. Yoğunluk dronla görüntülenirken, deprem sonrası toparlanma sürecindeki ilçede esnafın yüzü güldü.

HATAY'ın turizm noktalarından Samandağ ilçesinde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Türkiye'nin en uzun sahillerinden birine sahip olan Samandağ'daki hareketlilik dronla görüntülendi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşların hafta sonu rotası Samandağ sahil şeridi oldu. Özellikle Hz. Hızır Parkı ve çevresinde toplanan kalabalık, sahil boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Depremin ardından toparlanma sürecinin devam ettiği ilçede, yerel esnafın yüzü de ziyaretçi akınıyla güldü.

DÜNYANIN EN UZUN SAHİLLERİNDEN BİRİNE İLGİ BÜYÜK

Samandağ'ın meşhur kumsallarına akın eden vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Çevlik bölgesinden başlayıp Meydan Mahallesi'ne kadar uzanan dev sahil şeridinde oluşan araç kuyrukları ve yaya trafiği havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı. Bazı vatandaşlar kumsalda piknik yaparken, bazıları ise dalgalara karşı yürüyüş yapmayı tercih etti.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ\HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
