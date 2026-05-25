Hatay’da sağanak felaketi: Sağlık ocağının çatısına kadar sel yükseldi

Hatay’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle birçok ilçe sular altında kaldı. Samandağ’da sağlık ocağının çatısına kadar yükselen sel suları dikkat çekerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sürüklendiği, ev ve iş yerlerini su bastığı bölgelerde ekipler tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Hatay genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Meteorolojik verilere göre metrekareye 157,2 kilogram yağış düşerken, özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde ciddi su baskınları ve sel olayları yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle birçok mahallede yollar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel sularının hızla yükseldiği bölgelerde araçlar sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler gece boyunca bölgelerde yoğun mesai harcadı.

SAMANDAĞ’DAKİ GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yağışların ilk gününde en dikkat çeken görüntüler Samandağ ilçesinden geldi. İlçede etkisini artıran sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen suyla kaplandı. Bölgedeki bir sağlık ocağında ise sel suyunun çatısına kadar yükseldiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Sağlık ocağı çevresindeki yollar ulaşıma kapanırken, ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde vatandaşların evlerinde mahsur kaldığı, ekiplerin tahliye çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

EKİPLER SAHADA: VATANDAŞLARA “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yağışların ardından Hatay genelinde AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri bölgelerde çalışma başlattı. Su tahliyesi, yol açma, temizlik ve hasar tespit çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yeni yağış ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek özellikle dere yatakları ve su baskını riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması çağrısında bulundu. Kent genelinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken, selden etkilenen bölgelerde hasarın boyutunun yapılacak incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun